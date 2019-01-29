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Хуану Гуаидо

Вашингтон открыл Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
В мире
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (36)
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Ранее Банк Англии отказал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро в просьбе выдать 1,2 миллиарда долларов слитками золота.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Власти США предоставили Хуану Гуаидо, провозгласившему себя временным президентом страны, доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках, сообщает РИА Новости со ссылкой на специальное заявление Госдепартамента США.

"Госсекретарь Майкл Помпео 25 января подтвердил право временного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо получать и контролировать определенное имущество на счетах правительства Венесуэлы или Центрального банка Венесуэлы, хранимых в Федеральном резервном банке Нью-Йорка или других банках с застрахованными депозитами в соответствии со статьей 24В закона о федеральной резервной системе", - говорится в заявлении.

Боевые машины пехоты БМП-3М Сухопутных войск Венесуэлы
CC BY-SA 2.0 / Cancillería del Ecuador
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (36)

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Теги:
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