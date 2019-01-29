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Медсестра оставляет запист в медкарте

Бежать или остаться: записка медсестры иностранцу развеселила пользователей Сети

CC0
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Содержание записки разделило пользователей соцсети, при этом часть из них посчитали письмо смешным, а другие же, напротив, нашли в нем что-то пугающее.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Пользователь Reddit опубликовал записку китайской медсестры, не знавшей английского. Письмо быстро распространилось в сети и вызвало множество откликов, сообщает РИА Новости.

Сотрудница медицинского учреждения попыталась сообщить пациенту, что ему нельзя принимать пищу и пить после 10 часов вечера, поскольку в 8 утра ему назначена операция.

Записка китайской медсестры пациенту-иностранцу
© Foto/ WaspDog / reddit
Записка китайской медсестры пациенту-иностранцу

"Худшее печенье с предсказанием из всех", - предположил один из комментаторов.

"Еда и вода закончились, поэтому мы съедим тебя завтра в 8", - ответил другой.

"Вне контекста это больше выглядит как записка от кого-то, кто остался без еды и воды и хочет положить конец своим страданиям, но почему-то в строго определенное время", - написали пользователи Reddit.

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Нашлись и сочувствующие пациенту: "Бедный парень, даже у убийц есть право на последний обед".

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