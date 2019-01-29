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Хуан Гуаидо

Генпрокурор Венесуэлы инициировал расследование в отношении Гуаидо

© РИА Новости / Марко Бельо
В мире
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (36)
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Ранее Хуан Гуаидо, который возложил на себя исполнение полномочий президента страны, призвал своих сторонников выйти на улицы 30 января и второго февраля.

СУХУМ, 29 янв - Sputnik. Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб рассказал о том, что попросил Верховный суд запретить Хуану Гуаидо выезд из страны, так как в отношении оппозиционера будет проведено расследование, передает РИА Новости.

"Есть гражданин, Хуан Гуаидо, возглавляющий все атаки на родину. Мы обратились Верховный суд с просьбой принять предупредительные меры в его отношении. Мы просим суд о введении предупредительных мер, в числе которых запрет на выезд из страны, запрет на отчуждение или залог движимого и недвижимого имущества и блокировка банковских счетов", - заявил генпрокурор журналистам.

Генпрокурор также подчеркнул, что было принято решение "начать предварительное расследование против главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо".

Хуану Гуаидо
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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Объявивший себя временным президентом спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в свою очередь подчеркнул, что заявление генерального прокурора о проведении расследования в его отношении "не содержит ничего нового".

"Нет ничего нового под солнцем. Это не более чем еще одна угроза мне, парламенту и провозглашенному правительству республики – нет ничего нового… Но мы здесь, продолжаем выполнять наши обязательства", - сказал Гуаидо журналистам.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (36)

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Теги:
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