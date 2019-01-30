О встрече с Трампом, благодарности России и госперевороте: Мадуро дал большое интервью

Ранее правительство США предоставило Хуану Гуаидо, провозгласившему себя временным президентом страны, доступ к счетам правительства Венесуэлы в американских банках.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью РИА Новости назвал маловероятной встречу с Дональдом Трампом в нынешних условиях: по его мнению, этого не позволит сделать окружение президента США.

"Сейчас считаю что, это сложно, но я готов говорить с Дональдом Трампом лично, на публике, в США, в Венесуэле, где он захочет, с любой повесткой дня, на любые темы", - сказал Мадуро.

"Более того: я уверен, если мы увидимся и поговорим, то будет совершенно другая история. Но думаю, что нам не позволят", - отметил он.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS Вашингтон открыл Гуаидо доступ к счетам правительства Венесуэлы

Мадуро подчеркнул, что главная цель США в Венесуэле - захват ее нефти и других ресурсов.

"Есть несколько причин. Главная причина получить венесуэльскую нефть, потому что у нас самые большие резервы сертифицированной нефти в мире. Мы сертифицируем то, что будет самыми большими резервами золота в мире, у нас четвертые в мире запасы газа, у нас большие запасы алмазов, огромные запасы питьевой воды, алюминия, железа, колтана. Мы держава в области энергетических ресурсов, натуральных ресурсов", - отметил он.

Второй причиной Мадуро считает идеологическую - "уничтожить пример, идею, дух Симона Боливара". "Это вторая большая причина - покончить с этим духом - духовно, культурно, политически. И продвигаться без какого-либо сопротивления к неоколониализму в странах Латинской Америки", - заявил Мадур

США считают Латинскую Америку "своим задним двором". "А мы говорим, что мы не являемся чьим-либо задним двором, мы независимые республики", - добавил он.

Законно избранный президент Венесуэлы также призвал американские компании, в том числе нефтяные, продолжать инвестировать в Венесуэлу.

"Я говорю американским инвесторам в области нефти, газа, туризма, технологий, золота, алмазов: несмотря на напряженные отношения правительства Венесуэлы с президентом США Дональдом Трампом, добро пожаловать - пусть они инвестируют и работают в Венесуэле. Нельзя допускать, чтобы это напряжение помешало американским инвестициям в Венесуэлу. Мы им рады", - сказал он.

Мадуро отметил, что в настоящее время около трех тысяч американских компаний внесены в венесуэльский реестр торговых организаций, а в нефтяной отрасли в стране работают такие компании как Chevron.

О Гуаидо

Николас Мадуро также завил, что пока ордера на арест лидера оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом, нет.

"Насколько я знаю, пока эта мера не принята. Дождемся внутренних конституционных и судебных процессов, чтобы посмотреть, каковы будут результаты. Не будем торопиться, подождем", - сказал Мадуро.

Он считает, что этот вопрос - конституционная тема венесуэльской системы правосудия.

"У меня как у главы государства есть мнение, что идет продвижение государственного переворота, нарушение конституции. Но это лишь мнение главы государства. Генеральному прокурору предстоит действовать, и он уже начал действовать, предстоит действовать Верховному суду – и он уже действует. И то, что решит прокуратура и суды, будет исполнено в венесуэльской юридической системе", - подчеркнул венесуэльский лидер.

Ранее верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Майкель Морено в Twitter.

3/3 La decisión de la Sala Plena, con ponencia del Mag. Juan José Mendoza Jover, 2do.VP del @TSJ_Venezuela, también acordó remitir copia certificada de las presentes actuaciones al fiscal general de la República, @TarekWiliamSaab pic.twitter.com/T9SrNKNsCz — Maikel Moreno (@MaikelMorenoTSJ) 29 января 2019 г. О роли России

Венесуэла всегда благодарна России за оказываемую поддержку, сказал Мадуро.

"Президент Владимир Путин нам всегда оказывает помощь от России во всех смыслах, и мы ее принимаем с благодарностью. То, о чем я просил президента Путина - чтобы у нас поддерживались постоянные контакты, чтобы была вся поддержка на дипломатическом и политическом уровне в ООН и для защиты правды Венесуэлы в международном плане", - подчеркнул президент.

По его словам, в ходе состоявшегося несколько дней назад разговора Путин сообщил, что Россия планирует усиливать сотрудничество в экономике, торговле, нефти, газе, военном деле, по всем остальным направлениям.

© REUTERS / CARLOS EDUARDO RAMIREZ МИД России: готовы выступить посредником между властями и оппозицией Венесуэлы

"В части военного сотрудничества у нас есть российская техника самого высокого уровня, самые современные системы вооружений находятся в Венесуэле, они хорошо развернуты, весь наш персонал работает, он прошел подготовку в России. У нас очень хорошие взаимоотношения в части военного сотрудничества с Путиным", - добавил венесуэльский лидер.

О сопротивлении госперевороту

Правительство Венесуэлы сформирует 50 тысяч подразделений народного ополчения в деревнях и городах страны, сказал президент Николас Мадуро, выступая перед военными на маневрах боевой авиации.

"Мы стремимся достичь двух миллионов ополченцев до 13 апреля и достичь наилучшего организационного уровня подразделений обороны", - сказал он.

Мадуро также объявил о "формировании более 50 тысяч подразделений народного ополчения в районах, деревнях и городах страны".

"Давай, Боливарианское национальное ополчение! Давайте организуем народную силу, чтобы она была большой поддержкой, большим дополнением к победной стратегии наших вооруженных сил", - отметил президент.

Попытка госпереворота в Венесуэле

© REUTERS / HANDOUT Лавров: Москва поддержит законные власти Венесуэлы

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Хуан Гуаидо: армия Венесуэлы встанет на мою сторону>>

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.