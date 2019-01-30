Составлен рейтинг самых безопасных для жизни стран мира

Критериями для составления рейтинга были вероятность военного конфликта, уровень безопасности граждан, степень экономического развития и вероятность возникновения природной катастрофы.

СУХУМ. 30 янв – Sputnik. Журнал Global Finance опубликовал рейтинг самых безопасных стран мира.

Как следует из рейтинга, Россия занимает лишь 108-е место, что составители связывают с высоким уровнем преступности и с наличием угрозы миру в стране, а также со спадом экономического развития.

Самой безопасной страной, по версии издания, стала Исландия, "серебро" осталось за Швейцарией, а замкнула первую тройку – Финляндия.

В первой десятке также оказались Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

США расположились на 65-м месте рейтинга из-за высокого уровня преступности, а также высокой вероятности природной катастрофы.

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Самыми небезопасными странами мира признаны Гватемала, Йемен и Филиппины.