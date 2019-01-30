Трамп поздравил Хуана Гуаидо с "началом президентства"

Ранее Трамп посоветовал гражданам США "до дальнейших уведомлений" воздержаться от поездок в Венесуэлу из-за готовящихся массовых акций протеста.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп побеседовал с самопровозглашенным президентом Венесуэлы Хуаном Гуаидо, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

"Он поздравил его с историческим вступлением в должность президента, а также вновь подтвердил твердую поддержку борьбе Венесуэлы за восстановление демократии", - сказано в заявлении.

В Белом доме подчеркнули, что Гуаидо выразил благодарность Трампу за его приверженность свободе и процветанию Венесуэлы и региона.

Самопровозглашенный президент особо отметил важность масштабных протестов, которые должны направлены против "бывшего диктатора" Мадуро.

Трамп и Гуаидо к соглашению о "поддержке регулярных контактов на пути возвращения Венесуэлы к стабильности и восстановлению отношений между странами".

Тем временем, сторонники главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо начинают собираться на улицах Каракаса.

© Sputnik / Дмитрий Знаменский Сторонники Хуана Гуаидо во время митинга в Каракасе

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

© AP Photo. Evan Vucci "Сдавайтесь скорее": что на самом деле написано в блокноте помощника Трампа

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.