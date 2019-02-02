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Путин заявил о выходе России из договора о РСМД

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал журналистам о том, что Вашингтон уведомил Москву о намерении окончательно выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

СУХУМ, 2 фев — Sputnik. Россия приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил президент Владимир Путин.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - сказал Путин на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

В связи с этим президент поимнтересовался у главы Минобороны, способна ли Россия реализовать меры в ответ на решение США по ДРСМД в рамках имеющихся бюджетных возможностей для министерства обороны на 2019 и последующие годы.

Батарея американских ракет ПВО Пэтриот
AFP 2019 / Wojtek Radwanski
США выходят из Договора о РСМД: что будет дальше и чем ответит Россия

Шойгу ответил, что этот вопрос был рассмотрен детально.

"В ближайшие дни предложим корректировку бюджета 2019 года, которая позволит нам в рамках и ГПВ (государственной программы вооружения), и государственного оборонного заказа на 2019 год выполнить эту работу в объемах тех средств, которые предусмотрены на этот год, без какого-либо увеличения", - сказал министр.

"Отлично", - сказал на это Путин.

Накануне президент Дональд Трамп объявил, что со 2 февраля США начинают процедуру выхода из ДРСМД. По его словам, этот процесс завершится через полгода, если Россия "не вернется к соблюдению, уничтожив все свои ракеты, установки и связанное с ними оборудование, нарушающие договор". Речь идет о российской ракете 9М729, дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения договора.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Трамп пообещал ответить на "российские нарушения ДРСМД"

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729, которая вызывает у Вашингтона подозрения, была испытана на разрешенную договором дальность. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что американская сторона не предоставила свидетельств того, дальность полета ракеты нарушает ДРСМД.

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Теги:
Владимир Путин


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