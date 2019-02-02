Украинские диверсанты прибыли в Донбасс, заявили в ДНР

СУХУМ, 2 фев - Sputnik. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил журналистам, что группа украинских диверсантов, подготовленных инструкторами из США и Канады, прибыла в Донбасс для осущетвления боевых вылазок на линии соприкосновения, передает РИА Новости.

"В зону ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Волновахский район прибыла диверсионная группа из состава отдельного полка специального назначения. Диверсанты ранее прошли подготовку под руководством американских и канадских инструкторов", - сказал Безсонов.

По его мнению, диверсанты будут активно задействованы "на данном участке линии соприкосновения для проведения боевой вылазки".

© AP Photo. Alexander Shulman Рота снайперов и эшелон военной техники Украины прибыли в Донбасс

"Хочу предостеречь шестерых кировоградских спецназовцев. Имеющаяся у нас информация позволяет принять соответствующие контрмеры, и наши подразделения готовы к встрече противника", - подчеркнул Безсонов.

Он напомнил, что в 2019 году украинские силовики предприняли уже четыре неудачные боевые вылазки вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Даниил Безсонов также рассказал о том, что один ополченец погиб в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины один защитник республики погиб", - сказал Безсонов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 14 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.