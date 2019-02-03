Авиаудар коалиции и атака террористов: сирийская армия отразила нападение

Ранее МИД Сирии призывал ООН принять меры в отношении виновных в гибели мирных жителей и прекратить незаконное пребывание международной коалиции войск на территории своей страны.

CУХУМ, 3 фев – Sputnik. Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости источник в сирийском военном ведомстве.

© AP Photo. Ali Unal Министр обороны Турции: армия готова к операции в Сирии

Удар был нанесен около 23:30 по местному времени. Военно-воздушные силы коалиции, по словам собеседника агентства, нанесли авиаудар в районе ас-Суккария к западу от Абу-Кемаля недалеко от границы Сирии и Ирака на западном берегу Евфрата.

"Авиаудар привел к уничтожению установки, ранены двое военных", - сказал он.

Террористы ИГ* пошли в атаку на позиции сирийской правительственной армии в районе ас-Суккария сразу после авиаудара международной коалиции во главе с США, сообщает сирийское государственное информационное агентство САНА.

Боевики вышли из деревни Багуз, находящейся под их контролем. В ходе кровопролитного боя силы армии Сирии уничтожили большую часть наступавших террористов.

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Последний раз о подобном инциденте сообщалось в июне прошлого года. Тогда, по данным агентства САНА, ВВС международной коалиции разбомбили позиции сирийских военных в провинции Дейр-эз-Зор в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Сообщалось о погибших и раненых среди военнослужащих правительственных сил.

* Запрещенная в России террористическая организация