Автобус с детьми попал в аварию в Калужской области: есть погибшие

СУХУМ, 3 фев - Sputnik. Автобус с детьми опрокинулся в Калужской области, четыре человека погибли, несколько десятков оказались заблокированы внутри, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В автобусе находилось 48 человек, включая 33 ребенка.

"В результате ДТП, по последним данным, погибли четыре человека. Это трое взрослых и один ребенок", – сказала начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталья Горохова.

На данный момент тридцать восемь человек извлечены из опрокинувшегося автобуса, 21 из них госпитализирован, рассказал представитель экстренных служб на месте ЧС.

"По уточненным данным, госпитализированы 25 человек, из них 24 детей", - сказал представитель ведомства.

В МЧС уточнили, что в автобусе находились 48 человек, из них 33 ребенка. Автобус двигался по маршруту Смоленск-Калуга.

Детский омбудсмен Калужской области Ольга Коробова выехала на место аварии, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддерживает связь с задействованными ведомствами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кузнецовой.

"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна находится на связи с регионом, детский омбудсмен Калужской области Ольга Коробова выезжает на место ДТП. По сведениям ГИБДД, в аварии погибли четыре человека, среди них один ребёнок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Выясняются причины аварии", — сказали в пресс-службе детского омбудсмена.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал предать дело о ДТП в центральный аппарат СК, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В целях наиболее полного и объективного расследования Председателем СК России принято решение о передаче уголовного дела в производство центрального аппарата СК России. На место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата СК России. Следствие установит собственника автобуса, а также организаторов и лиц, которые не обеспечили безопасность детей", - сказала Петренко.

По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК России - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Губернатор Смоленской области Алексей Островский попросил прокуратуру региона выяснить, почему автобус с детьми ехал без сопровождения сотрудников ГИБДД, проинформировала пресс-служба администрации области.

"Губернатор обратился к прокурору Смоленской области и начальнику регионального УМВД с просьбой провести детальную проверку обстоятельств, связанных с организацией поездки на предмет нарушения ответственными лицами, перевозчиком, правил сопровождения несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в пути. Прежде всего, по факту отсутствия сопровождения сотрудниками ГИБДД, обязательного в таких случаях", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что губернатор региона возглавил оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и выяснению причин произошедшего. Два вертолета МЧС приведены в готовность в аэропортах Жуковский и Семязино.