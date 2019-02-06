Лавров о словах Трампа про перезаключение ДРСМД: Путин поручил спокойно выжидать

Ранее Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране не исключил создания нового договора по контролю над вооружениями вместо Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

CУХУМ, 6 фев - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль все уже сказал по проблеме ДРСМД, в том числе о причинах зеркальных действий на приостановку Вашингтоном его участия в соглашении, передает РИА Новости.

"Что касается ДРСМД, то мы все сказали в ответ на голословные обвинения США. Президент (РФ Владимир) Путин определил нашу позицию: мы будем действовать зеркально. Американцы приостановили свое участие в этом Договоре, мы сделали то же самое, соответственно по истечении шестимесячного периода по итогам официальной ноты США о выходе из этого Договора он перестанет действовать", - сказал Лавров по итогам встречи со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

© AFP 2019 / JIM WATSON Трамп не исключил создания нового договора о РСМД

"Относительно дальнейших переговоров – на эту ли тему или другие темы, которые касаются стратегической стабильности, контроля над вооружениями, президент Путин тоже ясно изложил нашу позицию: нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и в целом западным натовским коллегам", - подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что Москва неоднократно говорила о данных инициативах и призывала партнеров "начинать разговаривать и не затягивать, в частности, вопросы, связанные с возможным продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях", срок действия которого истекает в 2021 году.

"Поскольку никакой реакции от наших западных коллег не последовало, президент Путин поручил не будировать эти темы и спокойно выжидать, когда и если наши западные партнеры созреют для того, чтобы отреагировать на давно направлявшиеся им предложения по всему комплексу проблем стратегической стабильности", - резюмировал Лавров.

Кроме того, Сергей Лавров отметил, что беззастенчиво и агрессивно используются методы "политической инженерии".

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"Сегодня методы "политической инженерии" энергично, вернее, агрессивно и беззастенчиво, я бы сказал, применяются в отношении Венесуэлы", - сказал Лавров, выступая перед студентами Института международных отношений МИД Туркменистана и Международного университета гуманитарных наук и развития.

Ситуация вокруг ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (1000-5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

© Sputnik / Антон Денисов Вашингтон уведомил Москву об окончательном выходе из ДРСМД

В октябре Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. В Москве эти обвинения назвали голословными.

Второго февраля Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по договору.

Зеркальный ответ: Путин отреагировал на выход США из ДРСМД>>

Тогда же Владимир Путин заявил, что Россия зеркально ответит на этот шаг. По его словам, Россия не должна и не будет втягиваться в гонку вооружений.