Путин исполнил мечту больной аутизмом девочки из Приморья

На Новый год Вероника из Приморья и ее мама написали президенту России письмо с просьбой исполнить мечту маленькой девочки.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Владимир Путин подарил больной аутизмом девочке из Приморья щенка золотистого ретривера. Об этом сообщили представители краевой администрации в официальном аккаунте в Instagram.

Как отметили в публикации, золотистые ретриверы очень подходят детям с особенностями развития.

Девочка назвала питомца Юки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Администрация Приморского края (@primorskyadmin) 5 Фев 2019 в 9:06 PST

Это уже не первый новогодний подарок от президента российским школьникам: 12-летняя Ольга Марущенко получила щенка хаски, сибирская пятиклассница Мария Котова — велосипед, а 11-летняя Аня Абрамова — щенка лабрадора-ретривера.