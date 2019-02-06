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Путин исполнил мечту больной аутизмом девочки из Приморья

© Foto / Администрация Приморского края
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На Новый год Вероника из Приморья и ее мама написали президенту России письмо с просьбой исполнить мечту маленькой девочки.

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Владимир Путин подарил больной аутизмом девочке из Приморья щенка золотистого ретривера. Об этом сообщили представители краевой администрации в официальном аккаунте в Instagram.

Как отметили в публикации, золотистые ретриверы очень подходят детям с особенностями развития.

Девочка назвала питомца Юки.

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Публикация от Администрация Приморского края (@primorskyadmin)

Это уже не первый новогодний подарок от президента российским школьникам: 12-летняя Ольга Марущенко получила щенка хаски, сибирская пятиклассница Мария Котова — велосипед, а 11-летняя Аня Абрамова — щенка лабрадора-ретривера.

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Теги:
Владимир Путин


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