Путин исполнил мечту больной аутизмом девочки из Приморья

СУХУМ, 6 фев - Sputnik. Владимир Путин подарил больной аутизмом девочке из Приморья щенка золотистого ретривера. Об этом сообщили представители краевой администрации в официальном аккаунте в Instagram.
Как отметили в публикации, золотистые ретриверы очень подходят детям с особенностями развития.
Девочка назвала питомца Юки.
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Это уже не первый новогодний подарок от президента российским школьникам: 12-летняя Ольга Марущенко получила щенка хаски, сибирская пятиклассница Мария Котова — велосипед, а 11-летняя Аня Абрамова — щенка лабрадора-ретривера.
Вероника из Приморья в письме Путину на Новый год попросила собаку. Сегодня девочка, страдающая аутизмом, получила в подарок от президента щенка золотого ретривера pic.twitter.com/fs8x8Am9CR— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 февраля 2019 г.