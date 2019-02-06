Неизвестный Афганистан: неистребимый Талибан*, или американская "приватизация" войны

В 2019 году исполняется 30 лет с момента окончания Афганской войны. Почему афганцы выходят утром из дома и не знают, вернутся ли живыми, и сколько денег талибам приносит контрабанда опиума, читайте в материале Александра Хроленко.

Александр Хроленко, обозреватель РИА Новости



Под контролем афганского правительства находится 55% территории страны, и это наименьший показатель за 2015 – 2018 годы. Власти на местах, как правило, контролируют главный город района или провинции, а территория за "крепостными стенами" фактически принадлежит талибам и их союзникам.

По данным американской разведки, силы безопасности и в дальнейшем смогут контролировать (при помощи Пентагона) лишь основные населенные пункты Афганистана. Несмотря на десятки миллиардов долларов, затраченных на вооружение и подготовку правительственных войск ИРА и 71 место в мировом рейтинге военной мощи, их боеспособность недостаточна для контроля всей страны.

© Foto / Александр Хораленко Окрестности города Кабул

Под властью Талибана* или в районах, где группировка присутствует, проживает почти половина населения страны, около 15 миллионов человек. Когда афганцы выходят утром из дома, они не знают, вернутся ли живыми. Если правительство начинает воевать с талибами, мирные жители попадают под перекрестный огонь.

© Sputnik / Макс Ветров В Афганистане военные освободили более 100 человек из тюрьмы "Талибана"

На захваченных территориях талибы создают псевдогосударственные структуры, взимают налоги и сборы. Аккумулированные таким образом средства тратят на покупку оружия и содержание боевиков (гуманитарную сферу, пособия и пенсии – оставляют Кабулу). Значительные средства дает расширение посевов опиумного мака. Так, в Гильменде, где талибы контролируют до 80% территории провинции, опиумное сырье дает им более 60% доходов.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в Афганистане только в 2017 году производство опиума возросло на 87% – до 9000 тонн (с 4800 тонн в 2016 году). А за 17 лет американского военного присутствия производство наркотического сырья возросло в 40 раз (ежегодный объем контрабанды афганского опиума оценивается в 3 миллиарда долларов). Такие деньги дают больше свободы маневра. По данным экспертов, безопасный коридор на афганско-таджикской границе обходится наркоторговцам в 100 тысяч долларов в час (в оплаченное время границу не охраняют).

© Foto / Александр Хороленко Кабульский колорит

Наиболее эффективная тактика террористов – атаки подготовленных американцами военнослужащих афганской армии и сил безопасности, которые разделяют идеологию Талибана*. Подобные атаки наносят максимальный ущерб, и сеют недоверие между Вашингтоном и Кабулом.

Так, один из телохранителей губернатора провинции Кандагар – тайный член движения "Талибан"* – атаковал встречу высокопоставленных представителей ИРА и США в провинции Кандагар 20 октября 2018 года. Убиты афганские военачальники, едва не погиб командующий операцией НАТО "Решительная поддержка" и американской группировкой войск генерал Остин Миллер.

© AP Photo. Rahmat Gul США планируют вывести часть американских войск из Афганистана

Американцы не раз пытались договориться с талибами, но все попытки заканчивались неудачно. И президент Дональд Трамп отказался от переговоров в связи с ростом насилия в Афганистане (в ООН считают, что талибы ответственны за 42% жертв среди мирного населения).

Талибы хотят говорить с американскими властями о сроках вывода их контингента из Афганистана, и считают, что иностранное военное присутствие является одной из причин конфликта. И уход этих сил может принести мир на афганскую землю. Президент Ашраф Гани принципиально поддержал идею непосредственных переговоров между США и Талибаном*.

Гани (из пуштунского племени гильзай) пришел к власти под лозунгом восстановления равновесия между национальными меньшинствами и пуштунами. С этим связана идея переговоров с талибами, а также соглашение с одним из видных пуштунских деятелей Хекматиаром, который недавно вернулся в Кабул для участия в политической деятельности.

© Foto / Александр Хороленко Дирижабль над Кабулом

Талибы, как и другая сторона афганского конфликта, выдвигают, вроде бы, невыполнимые условия, но спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов считает, что подобный подход нельзя оценивать с европейской точки зрения.

Годом ранее (14 февраля 2018 года) талибы обратились к американскому народу и общественности – попросили повлиять на президента Трампа и конгрессменов, чтобы Соединенные Штаты завершили 17-летнюю оккупацию Афганистана. В большом открытом письме пресс-секретарь Талибана* Забихулла Муджахед отметил: "Нам навязали эту войну, это не наш выбор. Мы предпочитаем решать проблемы путем переговоров". Талибы предостерегли Вашингтон от "приватизации" войны путем замены подразделений Пентагона отрядами ЧВК Academi.

Ответил представитель афганского президента Дава Хан Менапал: "Талибан* начал войну, и Талибан* ее продолжает. Если Талибан* хочет мира, то он должен остановиться. Талибы должны перестать убивать невинных граждан и обратиться с предложением о переговорах не к американцам, а к Афганистану".

© Foto / Александр Хороленко Кабульский колорит

Радикальное движение Талибан* пришло к власти в 1996 году. Через пять лет талибов вытеснили американские войска. За это время талибы ввели самый жесткий вариант шариата — публичные казни и ампутации конечностей за малейшие нарушения законов, полностью изолировали женщин от общественной жизни. Все мужчины должны были ходить с бородами, а женщины носить паранджу. Талибан* запретил кино, телевидение и музыку, а также приютил лидеров "Аль-Каиды" во главе с Усамой бен Ладеном. Сегодня толпа на рынке может запросто убить человека из-за бездоказательного обвинения в сожжении Корана.

* – запрещенная в РФ террористическая группировка.