Возросло количество погибших при обрушении здания в Стамбуле

Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в доме были зарегистрированы более 40 человек, а три верхних этажа были достроены незаконно.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Губернатор города Али Ерликайя сообщил, что по меньшей мере три человека погибли и 12 получили ранения разной степени тяжести под обломками рухнувшего в стамбульском районе Картал восьмиэтажного здания, передает РИА Новости.

"Из 12 раненых при обрушении дома трое находятся в реанимации, и, к сожалению, извлечен еще один погибший", - сказал Ерликайя журналистам.

Спасатели продолжают разбор завалов.

Ранее сообщалось о двух погибших и шести раненых, всего в 14 квартирах в этом доме зарегистрированы 43 человека.

Ранее Али Ерликайя сообщил, что в спасательной операции принимают участие более 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП.

Опубликовано видео с места обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле>>

В качестве возможной версии проиcшествия рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.