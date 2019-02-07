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Живую пятилетнюю девочку извлекли из-под завалов рухнувшего в Стамбуле дома

© AFP 2018 / YASIN AKGUL / AFP
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Ранее сообщалось о трех погибших и 12 раненых, всего в 14 квартирах в этом доме зарегистрированы 43 человека.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Спасатели достали из-под завалов обрушившегося накануне восьмиэтажного здания в Стамбуле выжившую пятилетнюю девочку, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Спасательная операция на месте обрушения жилого дома в Стамбуле.
© REUTERS / Murad Sezer
Возросло количество погибших при обрушении здания в Стамбуле

Спустя 18 часов после обрушения дома спасателям удалось извлечь из-под обломков пятилетнюю Хавву Текгез. О ее состоянии не сообщатся.

Как ранее сообщил губернатор Стамбула Али Ерликайя, по меньшей мере три человека погибли и 12 получили ранения из-за обрушения здания в стамбульском районе Картал. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Опубликовано видео с места обрушения восьмиэтажного дома в Стамбуле>>

В спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП. В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.

© AFP 2018 / YASIN AKGUL / AFP
Обрушение жилого дома в Стамбуле

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