Внимание: приложения для iPhone шпионят за пользователями

Как отмечают эксперты, программы сохраняют все действия и данные пользователя, не оповещая его об этом.

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. Популярные среди пользователей приложения для iPhone следят за происходящим на экране смартфона и сохраняют важную им информацию, пишет TechCrunch со ссылкой на исследование экспертов.

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Подчеркивается, что такой функционал был замечен при работе программ для бронирования отелей и авиабилетов, использующих технологии Glassbox.

У таких приложений есть встроенная опция "воспроизведения сеанса", которая открывает разработчикам доступ к процессу работы пользователя с приложением и оперативно устранять неполадки.

При этом приложения не способны надежно защитить информацию, в связи с чем она может легко достаться злоумышленникам.

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Аналитики также отметили, что сейчас такая встроенная в приложения слежка за пользователями никак не регламентируется.