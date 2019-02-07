Шесть человек погибли под завалами рухнувшего дома в Стамбуле

СУХУМ, 7 фев — Sputnik. По меньшей мере шесть человек погибли и 13 получили ранения после обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле, сообщил губернатор города Али Ерликайя.

"Извлечены еще три тела, и таким образом, число погибших достигло шести. Из 13 раненых трое находятся в реанимации, состояние одного из них вызывает опасения ", — сказал Ерликайя журналистам.

Спасатели более суток продолжают разбирать завалы.

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Ранее губернатор проинформировал о том, что в спасательной операции участвует около 500 сотрудников различных ведомств, прокуратура начала расследование в связи с ЧП. В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.