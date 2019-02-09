Играть белыми: американский адмирал призвал первыми нанести удар по России

Россия защищает свои рубежи, ее действия не направлены против США, заявили в Госдуме в ответ на обвинения в наращивании военно-морского присутствия в Черном и Средиземном морях.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что Россия усилила контроль над ключевыми водными магистралями и заблокировала Азовское море, из-за чего для Вашингтона "пришло время нанести удар первым".

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне (шахматной – ред.) доски является преимуществом", - приводит слова Ричардсона РИА Новости.

Как отметил зампред комитета Госдумы России по обороне и безопасности Юрий Швыткин, подобные высказывания соотносятся с риторикой конгресса, а руководитель военно-морскими операциями ВМС придерживается линии агрессивной политикой по отношению к России. В то же время президент США Дональд Трамп пытается найти с Москвой точки соприкосновения, добавил парламентарий.

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По его мнению, в США опасаются, что серьезные шаги России в оснащении вооруженных сил могут быть направлены против США. Швыткин подчеркнул, что такие опасения не имеют оснований, поскольку Россия защищает лишь свои рубежи.

Российский сенатор Франц Клинцевич советуют США "забыть" про Азовское море, заявив, что "такой фигуры" нет в арсенале американской политики.

По его мнений, действующий военный должен понимать последствия реализации подобных заявлений. Очень опасно, когда военные столь высокого уровня перестают реально оценивать ситуацию, сказал Клинцевич.