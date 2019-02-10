Победителем музыкального конкурса "Сан-Ремо" стал певец Махмуд

В финале Махмуд оказался выше поп-оперного трио Il Volo, хорошо известного российским слушателям благодаря серии концертов в России, и исполнителя Ultimo, который считался фаворитом конкурса.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Победителем 69 итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо", завершившегося в ночь на воскресенье, стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги"), сообщает РИА Новости.

В песне поп-певец, появившийся на свет в Милане в семье египтянина и итальянки, от лица лирического героя обращается к отцу, оставившему дом и родных ради богатства.

Ранее в интервью Махмуд , называвший среди своих любимых исполнителей Бейонсе, Трэвиса Скотта и Фрэнка Оушена, описал "Деньги", как очень личную песню, каждое исполнение которой становится для него выбросом адреналина.

Подведение итогов фестиваля в его заключительной части сопровождалось постоянным гулом и свистом публики, собравшейся в театре "Аристон".

В соответствии с правилами конкурса его победитель выбирается из трех попавших в финал исполнителей, зрители же протестовали в связи с присуждением скандалистке и ветерану итальянской сцены Лоредане Берте слишком низкого, по их мнению, четвертого места, лишившего ее шансов на победу.

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В этом году, как и в прошлом, участники не исключались по ходу выступлений, так что все 24 участника конкурса выступили в финальном субботнем вечере. Кроме того, организаторы фестиваля приняли решение провести единый конкурс без отдельного состязания для молодых исполнителей.

В этом году рейтинги "Сан-Ремо" падают. По данным статистики, популярность конкурса среди телезрителей оказалась одной из самых низких за прошедшие десять лет. Не помогли ни его подробное освещение в СМИ – музыкальный конкурс "Сан-Ремо" проводится государственной телекорпорацией Rai, ни выход на сцену почетных гостей пяти вечеров конкурса, среди которых были знаменитый тенор Андреа Боччелли, певцы Эрос Рамаццотти, Умберто Тоцци и Лучано Лигабуэ.