Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником и обратио внимание на широкую поддержку действий дипломатов со стороны российского общества, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества", — сказано в поздравлении.
Лидер России также заявил, что работники МИД добросовестно защищают национальные интересы, продолжая многовековые традиции российской дипломатии.
"Международная обстановка складывается весьма непросто, но, несмотря на очевидные трудности, вы многое делаете, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития России, активно защищаете права российских граждан и соотечественников за рубежом", — сказал Путин.
Кроме того, Путин отметил, что дипломатам России приходится работать в ситуации, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям.
"В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи", - говорится в поздравлении.
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Также среди приоритетных направлений деятельности остается укрепление основ мировой стабильности и режимов нераспространения оружия массового уничтожения. По мнению президента, особенно важно обеспечить дальнейшее развитие отношений в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, ШОС, ОДКБ.
"В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи... Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов", - говорится в сообщении.
Путин так же дал положительную оценку тому, что дипломатам на фоне разгрома большей части сил террористов в Сирии удалось заметно продвинуть процесс мирного урегулирования, что подтвердили итоги прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, хотя остается еще много работы по разрешению сирийского кризиса и ряда других региональных конфликтов.