Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Владимир Путин подчеркнул, что перед Центральным аппаратом и загранучреждениями МИД стоят масштабные задачи, связанные с выстраиванием равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми зарубежными партнерами.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником и обратио внимание на широкую поддержку действий дипломатов со стороны российского общества, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Рассчитываю, что российские дипломаты будут и впредь трудиться творчески, с полной отдачей. Залогом ваших успехов, несомненно, служит оказываемая внешнеполитическому курсу широкая поддержка со стороны российского общества", — сказано в поздравлении.

Лидер России также заявил, что работники МИД добросовестно защищают национальные интересы, продолжая многовековые традиции российской дипломатии.

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"Международная обстановка складывается весьма непросто, но, несмотря на очевидные трудности, вы многое делаете, чтобы обеспечить благоприятные внешнеполитические условия для устойчивого социально-экономического развития России, активно защищаете права российских граждан и соотечественников за рубежом", — сказал Путин.

Кроме того, Путин отметил, что дипломатам России приходится работать в ситуации, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям.

"В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи", - говорится в поздравлении.

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Президент выделил несколько важных направлений в работе отечественных дипломатов: защита базовых принципов международного права и системообразующей роли ООН, объединение мирового сообщества в борьбе с террористической опасностью, продолжение продвижения мирного урегилирования в Сирии и разрядка иных кризисных ситуаций.

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Также среди приоритетных направлений деятельности остается укрепление основ мировой стабильности и режимов нераспространения оружия массового уничтожения. По мнению президента, особенно важно обеспечить дальнейшее развитие отношений в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, ШОС, ОДКБ.

"В нынешней сложной обстановке, когда международная безопасность и правопорядок подвергаются серьезным испытаниям, перед вами, дипломатами, стоят важные, масштабные задачи... Большого внимания требуют вопросы поддержания стратегической стабильности с учетом того, что режимам контроля над вооружениями и нераспространения сейчас брошен вызов", - говорится в сообщении.

Путин так же дал положительную оценку тому, что дипломатам на фоне разгрома большей части сил террористов в Сирии удалось заметно продвинуть процесс мирного урегулирования, что подтвердили итоги прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, хотя остается еще много работы по разрешению сирийского кризиса и ряда других региональных конфликтов.