Следы неизвестной цивилизации обнаружены в Сахаре

Ученым из Университета Восточной Англии помогли необычные снимки со спутника и аэрофотографии.

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Археологи нашли следы ранее неизвестной цивилизации в Западной Сахаре, сообщает Live Science. © Fotolia / Sebastian Corneanu Захоронения эпохи Древнего царства обнаружили в Египте

В результате раскопок оказалось, что на снимки со спутника попали остатки древнейших построек.

Как рассказали исследователи, построенные из камней здания имели разные размеры и форму – от круга и прямоугольника до полумесяца. Самые крупные из них создают комплекс построек площадью до 630 квадратных метров.

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Точное назначение и возраст обнаруженного поселения пока неизвестены, тем не менее исследователи предполагают, что некоторые из них насчитывают около полутора тысячи лет.

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