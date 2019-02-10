Захарова о профессии дипломата: "раздвигает границы возможного"

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником и обратио внимание на широкую поддержку действий дипломатов со стороны российского общества.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила коллег на своей странице в Facebook с Днем дипломатического работника и назвала профессию дипработника удивительной, раздвигающей границы возможного и формирующей исторический процесс.

"У нас сегодня профессиональный праздник - День дипломатического работника. Удивительная профессия, раздвигающая границы возможного, меняющая реальность, формирующая исторический процесс. Вечное развитие, постоянное движение. Призвание и судьба. Поздравляю всех причастных!", - написала Захарова.

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Кроме того, Мария Захарова в интервью "Российской газете" рассказала, о чем мечтала в детстве и о трудном выборе профессии.

"Как и все дети, мечтала быть врачом, балериной и даже космонавтом. А потом поняла, что проще всего объединить это все, и разделить день по временным частям. Утром быть врачом, потом космонавтом, потом балериной. Уже к школе у меня вдруг возникло желание соединить вещи, которые на тот момент выглядели несоединимыми", - рассказала Захарова, отметив, что стремилась стать дипломатом и журналистом.

Именно поэтому, отмечает Захарова, выбор был сделан в пользу международной информации.

"Самое удивительное, что когда я поступала в МГИМО, именно так и назывался факультет. Он до этого и сейчас называется "международная журналистика". А в момент, когда я поступала, он назывался "международная информация". Сейчас оказалось, что владение международной информацией, знание законов и тенденций, является одной из граней необходимых дипломатам нынешнего поколения", - сказала она.

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Также представитель МИД России сообщила, что за 20 лет работы в министерстве иностранных дел, в мужском коллективе, дискриминации никогда не замечала.

"Были разные ситуации житейского плана, бытового плана, как есть в нашей обыденной жизни. Но никакой профессиональной дискриминации никогда на себе не ощущала", - отметила Захарова.

Захарова также рассказала, что ежедневно сталкивается с негативными отзывами, и в к качестве наглядного доказательства порекоммендовала ознакомиться с ее страничкой в соцсети Facebook. При этом она подчернкула, что критические отзывы ее совсем не злят.

"Здесь я тоже разделяю критику на конструктивную и на критику абсолютно безосновательную, просто, знаете, как по анекдоту: ну, не нравишься ты мне. Если речь идет о конструктивной критике, по крайней мере, там, где можно вычленить конструктивное зерно, вот этот сегмент я изучаю, он мне интересен, я часто на неё отвечаю", - отметила Захарова.

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По ее мнению, критика зачастую бывает "проплаченной". Но имеет место быть и действительно критическое мнение реальных людей, пояснила она.