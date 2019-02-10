Доктор психологии рассказала об основной опасности соцсетей

Пристрастие к социальным сетям пока не включено в список патологий, так как рассчитать степень зависимости сложно.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Директор исследовательского центра медиапсихологии в Калифорнии доктор Памела Ратледж в интервью РИА Новости рассказала, что главная опасность социальных сетей заключается не столько в появлении зависимости от них, сколько в том, что они становятся инструментом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению.

"Опасность социальных медиа заключается не в каких-либо "аддиктивных" свойствах, а в отсутствии критического мышления и перекрестной проверки информации, что позволяет распространять дезинформацию и пропаганду, и недостаток социальных навыков для предотвращения агрессивного поведения и психологического давления, и оскорблений в сети", - уверена эксперт.

© Depositphotos / VitalikRadko Психолог о зависимости к соцсетям: это может быть проблемой

Директор Ратледж уверена, что пользователям стоит развивать в себе умение контроля за использованием соцсетей путем обучения, осведомленности и технологической грамотности.

"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.

Также эксперт обратила внимание на то, что далеко не все, кто якобы психологически зависим от соцсетей, действительно страдает от такого недуга.

"Зависимость — это медицинский диагноз с конкретными диагностическими критериями. Большинство из того, что люди называют "зависимостью" в социальных сетях, не является таковой", - объяснила Ратледж.

По ее мнению, действительная зависимость не может возникнуть из-за одного источника, то есть соцсетей или смартфона, но должна иметь под собой ряд психических проблем. Эксперт подчеркнула, что зависимость от соцсетей является частью технологической зависимости, и существует множество споров и дискуссий об обоснованности постановки интернета в качестве самостоятельного источника зависимости.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Психологи рассказали об опасности соцсетей для здоровья

"Эмпирически трудно изолировать причину и следствие или отделить технологическую зависимость от другого совместного явления, такого как депрессия, тревога, обсессивно-компульсивное расстройство, социальное избегание и других", - резюмировала Ратледж.

Тем самым, наличие нескольких психологических проблем у человека не обязательно связано с активным использованием интернета и соцсетей. И простое сокращение времени в онлайн, не решит эти проблемы, которыми должен заниматься специалист в области психического или психологического здоровья.