Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море

Внешнеполитическое ведомство Китая заявило, что уважает свободу навигации в Южно-Китайском море, но выступает против того, чтобы под этим предлогом подрывались его суверенитет и безопасность.

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Министерство иностранных дел КНР выразило недовольство и протест в связи с вторжением американских военных кораблей в акваторию находящихся под "неоспоримым суверенитетом Китая" островов Наньша в Южно-Китайском море, сообщает РИА Новости.

По данным МИД Китая, два ракетных эсминца ВМС США 11 февраля без разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию архипелага Наньша. Китайские корабли сделали предупреждение и потребовали от американских эсминцев покинуть территориальные воды.

"Действия военных кораблей США являются бесцеремонным нарушением суверенитета Китая, подрывают мир, безопасность и порядок в соответствующей акватории. Китайская сторона выражает крайнее недовольство и решительный протест", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.