Отец "Tesla" заговорил на русском, оценивая "Жигули"

Интернет-мем "Как тебе такое, Илон Маск?" не сбавляет оборотов, пользователи Сети продолжают бросать "вызов" главе Tesla.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Основатель американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск оставил комментарий на русском языке в Twitter телеканала НТВ.

НТВ опубликовал в Twitter видеоролик, на котором по ставропольской дороге задом наперед едет автомобиль ВАЗ.

Машину собрали наоборот, поместив двигатель в багажник, и назвали "самоходным инфарктом".

"Как тебе такое, Илон Маск?" — говорится в подписи к видеозаписи.

"Ха-ха, офигенно", — ответил Маск в комментариях.

хаха офигенно — Elon Musk (@elonmusk) 13 февраля 2019 г.

Главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян в своем Telegram опубликовала скрин публикации телеканала НТВ и ответ Маска по-русски, прокомментировав: "Агент Маск жестко палится".

В Сети уже год гуляет интернет-мем "Как тебе такое, Илон Маск?". После запуска новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX, пользователи начали публиковать фотографии с разными "изобретениями", в шутку предлагая Маску оценить их находчивость.