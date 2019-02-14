Психологи рассказали, что делать одиноким людям в День всех влюбленных

Четырнадцатого февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных, который стал популярным на постсоветском пространстве с 1990 годов.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Опрошенные РИА Новости эксперты рекомендуют тем, кто одинок 14 февраля, трансформировать День всех влюбленных в День самого хорошего отношения к себе и в честь праздника сделать самому себе подарок.

"Стоит изменить День влюбленных в День самого хорошего по отношению к себе, надо выразить в этот день какую-то признательность себе, поблагодарить себя за хорошие качества или грандиозные успехи. Спросить себя, что принесло бы мне радость, и сделать это. Например, подарить себе подарок, сводить себя на концерт или на выставку", - рассказал психолог-консультант психологического центра Илья Шабшин.

Психолог-консультант отметил, что 14 февраля одинокому человеку следует самому себе поднять настроение и не ожидать, что этим займется кто-то другой. По мнению Шабшина, 14 февраля у тех людей, кто пока не встретил свою любовь, действительно обостряется чувство одиночества.

"Самое главное, очень важно посмотреть на свою жизнь как на индивидуальный путь, уникальный и неповторимый. Тогда праздники, которые отмечают в обществе, какие-то социальные традиции будут представлять собой что-то стереотипное", - отметил эксперт.

В свою очередь, психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс сказал, что чувство беспокойства появляется не из-за одиночества, а по причине того, что с детства у множества людей сформировался стереотип, что счастливым можно быть только с кем-то, только найдя свою любовь, именно об этом поется в песнях, повествуется в книгах и фильмах.

Большинство одиноких людей страдают и уверены, что причиной их переживаний является именно одиночество. На самом деле, по мнению психолога, это культурологический аспект, при котором обесценивается личность отдельно взятого человека.

"В реальности, одиночество – это не плохо и не хорошо, это просто одиночество. Это нужно объяснить себе самому", - отметил Хорс.

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Если все же объяснить это самому себе не получается, то к Дню святого Валентина нужно отнестись с юмором, уверена семейный психолог Ирина Обухова.

"Мы имеем только то, что по-настоящему хотим и не имеем того, чего боимся. Иногда мы очень боимся того, что хотим. Поэтому, если вам грустно, то задайте себе вопрос, а хочу ли я этого, если да, то вы это получите на следующий праздник", - отметила Обухова.

© Sputnik / Сергей Аверин Влюбленная в себя: как отметить Всемирный день сердечек

День святого Валентина, или День влюбленных – праздник, который 14 февраля отмечается во всем мире. По поводу происхождения этого праздника существует несколько версий, по одной из которых много лет назад христианский священник по имени Валентин совершил запрещенный римским императором обряд венчания, за что 14 февраля был казнен, и с тех пор он считается покровителем влюбленных. День святого Валентина, покровителя всех влюбленных, получил поистине всемирное признание, он стал популярен во многих странах среди верующих и неверующих, вне зависимости от национальности и религиозных конфессий.