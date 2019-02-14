Психологи рассказали, что делать одиноким людям в День всех влюбленных

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Опрошенные РИА Новости эксперты рекомендуют тем, кто одинок 14 февраля, трансформировать День всех влюбленных в День самого хорошего отношения к себе и в честь праздника сделать самому себе подарок.
"Стоит изменить День влюбленных в День самого хорошего по отношению к себе, надо выразить в этот день какую-то признательность себе, поблагодарить себя за хорошие качества или грандиозные успехи. Спросить себя, что принесло бы мне радость, и сделать это. Например, подарить себе подарок, сводить себя на концерт или на выставку", - рассказал психолог-консультант психологического центра Илья Шабшин.
Психолог-консультант отметил, что 14 февраля одинокому человеку следует самому себе поднять настроение и не ожидать, что этим займется кто-то другой. По мнению Шабшина, 14 февраля у тех людей, кто пока не встретил свою любовь, действительно обостряется чувство одиночества.
"Самое главное, очень важно посмотреть на свою жизнь как на индивидуальный путь, уникальный и неповторимый. Тогда праздники, которые отмечают в обществе, какие-то социальные традиции будут представлять собой что-то стереотипное", - отметил эксперт.
В свою очередь, психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс сказал, что чувство беспокойства появляется не из-за одиночества, а по причине того, что с детства у множества людей сформировался стереотип, что счастливым можно быть только с кем-то, только найдя свою любовь, именно об этом поется в песнях, повествуется в книгах и фильмах.
Большинство одиноких людей страдают и уверены, что причиной их переживаний является именно одиночество. На самом деле, по мнению психолога, это культурологический аспект, при котором обесценивается личность отдельно взятого человека.
"В реальности, одиночество – это не плохо и не хорошо, это просто одиночество. Это нужно объяснить себе самому", - отметил Хорс.
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Если все же объяснить это самому себе не получается, то к Дню святого Валентина нужно отнестись с юмором, уверена семейный психолог Ирина Обухова.
"Мы имеем только то, что по-настоящему хотим и не имеем того, чего боимся. Иногда мы очень боимся того, что хотим. Поэтому, если вам грустно, то задайте себе вопрос, а хочу ли я этого, если да, то вы это получите на следующий праздник", - отметила Обухова.