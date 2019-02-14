Продюсер BBC заявил, что съемка химатаки в Сирии была постановочной

Журналисту понадобилось шесть месяцев, чтобы собрать доказательства, свидетельствующие об инсценировке, организованной в госпитале сирийского города Дума.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Продюсер BBC по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после якобы химической атаки в сирийской Думе были постановочными, сообщает РИА Новости.

"После шести месяцев расследования, я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было", — написал продюсер в своем микроблоге в Twitter.

After almost 6 months of investigations, i can prove without a doubt that the #Douma Hospital scene was staged. No fatalities occurred in the hospital.

All the #WH, activists and people i spoke to are either in #Idlib or #EuphratesShield areas.

Only one person was in #Damascus. — Riam Dalati (@Dalatrm) 13 февраля 2019 г.

Журналист отметил, что атака произошла, но зарин не был использован, а также необходимо дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить, использовался ли хлор.

Главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян в своем Telegram прокомментировала заявление Далати:

"Шесть (!!!) месяцев понадобилось продюсеру ВВС по Сирии, чтобы сделать сенсационное открытие: кадры последствий "химической атаки" в сирийской Думе были постановкой "Белых касок". Нам (RT - ред.), напомню, понадобилось гораздо меньше времени, чтобы прийти к такому выводу. Но мы - рашн чэннел, нам верить нельзя. А продюсеру ВВС - можно".

Участник видеосъемки в больнице города Дума, 11 летний мальчик Хасан Диаб, и его отец ранее рассказали в беседе с РИА Новости подробности постановочной видеосъемки весной 2018 года. По их словам, детям за участие в постановке тогда раздали печенье.

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Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.