Пенсионерка из Краснодара с сообщницами организовала наркобизнес

Женщины находятся под стражей, им грозит до 20 лет лишения свободы.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Пенсионерка организовала наркобизнес в Краснодаре, вместе с двумя сообщницами она привозила и реализовывала наркотики из Московской области, пишут Кубанские новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Установлено, что 63-летняя пенсионерка лично доставляла из области метадон и передавала своим соучастницам в Краснодар. В дальнейшем наркотик фасовали и сбывали при помощи тайниковых закладок.

Правоохранители задержали женщин по месту временного проживания. В ходе обыска удалось обнаружить и изъять 30 граммов метадона, фасовочные пакетики, весы, мобильные телефоны и банковские карты.

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Сотрудникам краевого ГУ МВД России удалось обнаружить пять тайников с запрещенными веществами.

Ранее МВД России отмечало, что наркотики ввозятся в страну практически со всего мира: из Латинской Америки, Африки, Афганистана, Европы, Юго-Восточной Азии.

Правоохранители сообщали также, что каждое десятое преступление в России связано с наркотиками, ежегодно в стране регистрируется порядка 200 тысяч наркопреступлений, 70 процентов — тяжкие и особо тяжкие.