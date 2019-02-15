Полный контакт: Путин повредил палец на тренировке с дзюдоистами в Сочи

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Владимир Путин на тренировке с дзюдоистами в Сочи повредил палец, сообщает РИА Новости. © Foto / Администрация Приморского края Путин исполнил мечту больной аутизмом девочки из Приморья

Президент России после встречи с коллегами из Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухан прибыл в спортивный комплекс "Юг-спорт", где побеседовал с прославленными российскими борцами, боксерами и дзюдоистами, а также повел часовую тренировку.

Во время спарринг-разминки, когда спортсмены отрабатывают броски и различные приемы, Путин поборолся на татами со многими спортсменами. Однако в борьбе с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке.

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Проблему решили с помощью обычного пластыр, после чего Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а по окончании тренировки сфотографировался с каждым из спортсменов и немного поговорил со всей командой.