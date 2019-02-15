Стене быть: Трамп намерен объявить режим ЧП на границе с Мексикой

Согласованный бюджет выделяет лишь 1,4 миллиарда долларов на строительство заграждения вместо 5,7 миллиарда, которые требовал Трамп. Эти разногласия уже привели ранее к 35-дневному бюджетному кризису.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп подпишет бюджет и одновременно объявит режим Чрезвычайного положения на границе с Мексикой, передает РИА Новости.

"Президент вновь выполняет свое обещание построить стену, защитить границу и обеспечить безопасность нашей великой страны", - подчеркнула Сандерс.

Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси не исключила подачи иска против президента США Дональда Трампа в случае объявления им режима ЧП для строительства стены на границе США и Мексики.

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"Я могу. Это опция. Но вы должны понимать, что никакой необходимости объявления режима ЧП просто нет", - сказала она журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том возможен ли такой иск.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о готовности администрации президента к спорам в суде.

"Мы полностью готовы, но не должно быть правовых проблем. Президент делает свою работу. Конгресс должен сделать свою", - сказала она

Кроме того, Сара Сандерс анонсировала обращение Дональда Трампа к народу США по нацбезопасности и гуманитарному кризису на границе с Мексикой.

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Приостановка работы правительства

В конце января Трамп приостановил шатдаун, который длился 34 дня.

В течение этого времени около четверти федеральных ведомств США работали по сокращенному графику. Без зарплаты остались около 800 тысяч госслужащих.

Такая ситуация возникла из-за споров по вопросу строительства стены на границе с Мексикой для защиты от нелегальной миграции. Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Трампа.