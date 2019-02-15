Парламент Британии отклонил новое предложение по Brexit

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения нового референдума по Brexit и подчеркнула, что продление действия норм, регулирующих членство страны в Евросоюзе, не отменяет опасности выхода из Евросоюза без сделки.

СУХУМ, 15 фев — Sputnik. Палата общин британского парламента не приняла предложенный кабмином новый технический документ об условиях выхода страны из Евросоюза, передает РИА Новости.

Документ поддержали 258 депутатов, проголосовали против — 303.

Кроме того, британские парламентарии отклонили все предложенные поправки к внесенному правительством документу.

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne Мэй исключила возможность проведения нового референдума по Brexit

Депутаты блокировали поправку лидера лейбористов Джереми Корбина, обязывавшую правительство организовать новое голосование по соглашению с Евросоюзом до 27 февраля. В противном случае объявить, что соглашения больше нет и тогда представить в парламент дальнейшие планы. За эту поправку проголосовали 306 человек, против - 322.

Также была отклонена поправка лидера фракции Шотландской национальной партии Иана Блэкфорда, требовавшая от правительства Терезы Мэй переноса сроков выхода из ЕС с 29 марта как минимум на три месяца. Поправку поддержали 93 парламентария, 315 высказались против.

Третья поправка, внесенная проевропейски настроенным депутатом от Консервативной партии Анной Собри, была ею же и отозвана. Поправка обязывала правительство опубликовать в течение недели официальный прогноз по последствиям выхода из ЕС без соглашения для бизнеса и торговли.

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Источник РИА Новости в канцелярии британского правительства ранее пояснил, что поправки являются лишь показателем мнения парламента о том, каким депутаты желают видеть итоговое соглашение с Евросоюзом, а правительство может воспользоваться ими для корректировки позиции.

"Поправки не являются юридически обязывающими. Они нам нужны для того, чтобы знать, какой хотят видеть "сделку" парламентарии… Точно так же рассматривался и первый пакет поправок, когда парламент выразил свое мнение относительно пограничного вопроса в Ирландии", - сказала собеседница агентства.

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В январе британский парламент не принял предложенное премьером страны Терезой Мэй соглашение с ЕС по Brexit, а 29 января одобрил поправки к техническому документу по Brexit, санкционирующие продолжение переговоров с ЕС по ключевому вопросу — проблеме ирландской границы.

Премьер ранее объявила, что внесет 14 февраля очередной технический документ, к которому могут быть предложены поправки. Сам документ должен закрепить поддержку парламентом предложений, которые он принял в поправках 29 января: того, чтобы правительство добивалось изменения условий по ирландской границе, и признание того факта, что переговоры все еще ведутся.

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