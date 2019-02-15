Небензя о реакции Запада на признание сотрудника BBC: пропустят мимо ушей

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что признание сотрудника Би-би-си о постановочной съемке химатаки в госпитале сирийского города Дума не изменят позиции западных стран по отношению к Сирии, передает РИА Новости.
"Я так думаю, что наши западные партнеры пропустят мимо ушей, проигнорируют. Они заряжены антисирийским, антидамасским подходом, и все, что в эту схему, в эту парадигму не вписывается, для них просто не существует. Эта часть сознания у них закрыта для восприятия информации", - сказал постпред.
Небензя напомнил, что подобная ситуация уже складывалась не раз.
"Вспомните "Белые каски" - у нас была встреча по Сирии, которая превратилась в обсуждение "Белых касок", где мы рассказывали, кто они такие на самом деле, а нам доказывали, что это гуманитарные герои, которые заменяют в Сирии ООН, куда сирийский режим не дает ООН доступа", - подчеркнул дипломат.
"Когда эти "герои" приехали в Иорданию и их обещали разобрать по западным странам реальные спонсоры, которые вложили большие деньги в эту организацию, спецслужбы прочитали досье этих людей и ужаснулись", - отметил он.
"Поэтому это признание редактора Би-би-си - пыль в глаза, божья роса. Твердить свое и держать свою линию. Надежда на то, что это заявление сотрудника Би-би-си изменит их подход, у меня мало", - резюмировал Небензя.
Участник видеосъемки в больнице города Дума, 11 летний мальчик Хасан Диаб, и его отец ранее рассказали в беседе с РИА Новости подробности постановочной видеосъемки весной 2018 года. По их словам, детям за участие в постановке тогда раздали печенье.
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Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.