Небензя о реакции Запада на признание сотрудника BBC: пропустят мимо ушей

Ранее продюсер BBC по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после якобы химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что признание сотрудника Би-би-си о постановочной съемке химатаки в госпитале сирийского города Дума не изменят позиции западных стран по отношению к Сирии, передает РИА Новости.

"Я так думаю, что наши западные партнеры пропустят мимо ушей, проигнорируют. Они заряжены антисирийским, антидамасским подходом, и все, что в эту схему, в эту парадигму не вписывается, для них просто не существует. Эта часть сознания у них закрыта для восприятия информации", - сказал постпред.

Небензя напомнил, что подобная ситуация уже складывалась не раз.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI Продюсер BBC заявил, что съемка химатаки в Сирии была постановочной

"Вспомните "Белые каски" - у нас была встреча по Сирии, которая превратилась в обсуждение "Белых касок", где мы рассказывали, кто они такие на самом деле, а нам доказывали, что это гуманитарные герои, которые заменяют в Сирии ООН, куда сирийский режим не дает ООН доступа", - подчеркнул дипломат.

"Когда эти "герои" приехали в Иорданию и их обещали разобрать по западным странам реальные спонсоры, которые вложили большие деньги в эту организацию, спецслужбы прочитали досье этих людей и ужаснулись", - отметил он.

"Поэтому это признание редактора Би-би-си - пыль в глаза, божья роса. Твердить свое и держать свою линию. Надежда на то, что это заявление сотрудника Би-би-си изменит их подход, у меня мало", - резюмировал Небензя.

Участник видеосъемки в больнице города Дума, 11 летний мальчик Хасан Диаб, и его отец ранее рассказали в беседе с РИА Новости подробности постановочной видеосъемки весной 2018 года. По их словам, детям за участие в постановке тогда раздали печенье.

Постпред России при ООН объяснил, кому и зачем нужен "фейк о химатаке в Думе">> © AFP 2019 / Omar Haj Kadour "Белые каски" готовят провокации с хлором в Сирии

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.