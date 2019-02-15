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Япония может отменить визы для россиян

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Японские СМИ считают, что подобный шаг может быть сделан властями страны для смягчения позиции России по вопросу заключения мирного договора.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Правительство Японии, возможно, примет решение об отмене краткосрочных виз для россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую газету "Санкэй".

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Издание отмечает, что министр иностранных дел Японии Таро Коно хочет обсудить этот вопрос во время переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которые пройдут в Мюнхене в понедельник.

Предполагается, что россиянам разрешат въезд в Японию без визы на срок до 90 дней, однако для этого нужно будет предварительно зарегистрировать загранпаспорт в консульских учреждениях.

Такой же визовый режим действует сейчас с ОАЭ и Индонезией.

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Японские СМИ считают, что подобный шаг может быть сделан властями страны для смягчения позиции России по вопросу заключения мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

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