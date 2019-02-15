Япония может отменить визы для россиян

Японские СМИ считают, что подобный шаг может быть сделан властями страны для смягчения позиции России по вопросу заключения мирного договора.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Правительство Японии, возможно, примет решение об отмене краткосрочных виз для россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на японскую газету "Санкэй".

Издание отмечает, что министр иностранных дел Японии Таро Коно хочет обсудить этот вопрос во время переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которые пройдут в Мюнхене в понедельник.

Предполагается, что россиянам разрешат въезд в Японию без визы на срок до 90 дней, однако для этого нужно будет предварительно зарегистрировать загранпаспорт в консульских учреждениях.

Такой же визовый режим действует сейчас с ОАЭ и Индонезией.

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Японские СМИ считают, что подобный шаг может быть сделан властями страны для смягчения позиции России по вопросу заключения мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.