Под землей есть горы повыше, чем на земле

Открытие было сделано благодаря мощному землетрясению, произошедшему в Боливии еще в июне 1994 года.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Ученые обнаружили новые неизвестные структуры глубоко в недрах Земли, вопреки расхожему мнению, что наша планета состоит только из ядра, мантии и коры, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале Science.

Кора Земли разделена на несколько огромных фрагментов - тектонических плит, которые медленно "плавают" по неоднородной мантии и сталкиваются друг с другом. Результатом этого передвижения стал "дрейф материков", многочисленные землетрясения и большое количество активных вулканов в точках столкновения плит.

Раньше ученые считали, что границы между верхней и нижней частями мантии планеты либо очень четкие, либо отсутствуют совсем, потому что породы мантии перемешиваются.

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После того, как получилось изучить структуру границы между верхней и нижней мантией Земли на основании архивных сейсмографических данных землетрясения в Боливии, было обнаружено, что мантия покрыта огромными горными пиками и глубокими расселинами.

Обнаруженные структуры оказались намного грубее, чем поверхность планеты, и выше, чем Аппалачи или Скалистые горы. Предполагается, что эти пики выше, чем любой горный пик на Земле.

Почему это так, ученые пока не знают, но наличие столь необычного "рельефа" у нижнего слоя мантии, по их словам, говорит о том, что ее породы практически не перемешиваются с верхними частями литосферы и сохранились в первозданном виде со времен формирования Земли.

Соответственно, их анализ и создание аналогов в лаборатории поможет геологам понять, из чего был "слеплен" наш мир в первые мгновения жизни Солнечной системы.