Путин и Лукашенко пообщались с учениками центра "Сириус" в Сочи

Лидеры союзных государств зашли в классы, где дети познакомили их с проектами, которые они реализуют в рамках обучения: например, в области генной инженерии, информационных технологий.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу перед совещанием, которое посвящено сотрудничеству двух стран в области науки, образования и культуры, посетили образовательный центр "Сириус", сообщает РИА Новости.

Лукашенко поинтересовался, где ребята собираются работать после окончания образования - в России или в других странах - и получил ответ, что полученные навыки можно будет применить везде.

"Пусть работают там, где им хочется. А мы должны создать условия, наилучшие для применения знаний в России. И потребности в кадрах там большие, и они будут нарастать, особенно на стыке дисциплин. Очень важно, что вы все вместе. Одно из, абсолютно точно, конкурентных преимуществ - это умение работать в команде", - сказал Путин, говоря об IT-секторе экономики.

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Технопарк по образцу центра "Сириус" будет открыт в Белоруссии, отметил Александр Лукашенко.

"Сегодня мы уже готовы открывать технопарк примерно по образцу "Сириуса", куда собрать не просто одаренных, а вундеркиндов, отобрать из лучших лучших. У вас это получилось, руководитель об этом говорил, это для нас важнейший вариант, нам надо отобрать туда способных, потому что желающих, как здесь 55 человек на одно место, ни в одном вузе никогда, ни в советские времена, ни сегодня, нет и не было", - сказал он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что страна сможет пользоваться российским опытом абсолютно бесплатно.

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"Россия прошла очень важный и очень интересный для нас путь, которым мы воспользуемся, к счастью, бесплатно, никто деньги за это не просит. Поэтому мы должны взять, скопировать, что здесь лучшее", - сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер поблагодарил за возможность обучаться в "Сириусе" детям из Белоруссии и отметил, что их опыт пригодится для развития собственного технопарка.

Александр Лукашенко также признался, что их с российском лидером Владимиром Путиным волнует вопрос о судьбе союзного государства после их ухода с высших должностных постов.

"Мы давно договорились с президентом, что нам надо рассмотреть развитие именно наших союзных отношений в рамках Белоруссии и России. Посмотреть на союзный договор, что мы там не выполнили за последние годы. Мы откровенно друг другу говорим, что мы не вечные, мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать", - сказал Лукашенко журналистам.

Образовательный центр "Сириус" в городе Сочи создан Образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в декабре 2014.

© Sputnik / Михаил Климентьев Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Сочи

Цель работы Образовательного центра "Сириус" – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

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Образовательные программы реализуются по трем направлениям: "Наука" (математика, физика, химия, биология), "Спорт" (фигурное катание, хоккей, шахматы), "Искусство" (музыка, хореография, живопись, скульптура, литература).