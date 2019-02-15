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Джомолунгма, Эверест или Сагармаха

Горы мусора: Эверест закрыли для туристов

© AFP 2018 / ROBERTO SCHMIDT
В мире
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За последние восемь лет на Эверест совершали восхождения более 20 тысяч человек из 40 стран с тибетской стороны.

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Туристам разрешат посещать только районы вокруг монастыря Ронгбук на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, участки выше 5200 метров закрыты для посещения, пишет RT.

Ски-тур.
© Фото : Алексей Заводский
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Базовый лагерь для подъемов будет доступен только альпинистам, которые получат соответствующее разрешение.

В этом году их будет менее 300 человек.

Базовый лагерь Эвереста состоит из двух лагерей, которые расположены с разных сторон горы в разных государствах. Южный находится на территории Непала на высоте 5364 метра над уровнем моря, а северный — на территории Тибета на высоте 5150. 

В 2018 году 70-летний гражданин Китая Ся Бойю, потерявший обе ноги из-за обморожения на Эвересте в 1975 году, поднялся на его вершину на протезах с пятой попытки.

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