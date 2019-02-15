Горы мусора: Эверест закрыли для туристов

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Туристам разрешат посещать только районы вокруг монастыря Ронгбук на высоте около пяти тысяч метров над уровнем моря, участки выше 5200 метров закрыты для посещения, пишет RT.
Базовый лагерь для подъемов будет доступен только альпинистам, которые получат соответствующее разрешение.
В этом году их будет менее 300 человек.
Базовый лагерь Эвереста состоит из двух лагерей, которые расположены с разных сторон горы в разных государствах. Южный находится на территории Непала на высоте 5364 метра над уровнем моря, а северный — на территории Тибета на высоте 5150.
В 2018 году 70-летний гражданин Китая Ся Бойю, потерявший обе ноги из-за обморожения на Эвересте в 1975 году, поднялся на его вершину на протезах с пятой попытки.