Появилось видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС

Новинка оснащена модульной динамической защитой третьего поколения, которая обеспечивает ей высокоэффективную всесторонную защиту от современных средств поражения.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, сообщает РИА Новости.

Т-90МС предназначен для экспорта. Масса танка с учетом возросших показателей защищенности и огневой мощи, не превысила 50 тонн, благодаря чему танк превосходит конкурентов по мобильности.

На записи запечатлены ходовые испытания танка, а также стрельба в движении, при этом одновременно демонстрируется работа экипажа.

Новая техника работает с улучшенными показателями кучности и живучести установленного на боевой машине 125-миллиметрового орудия, при этом в его боекомплект входит широкая гамма разнообразных боеприпасов, включая управляемую ракету и осколочно-фугасный снаряд с дистанционным подрывом.

Т-90 — российский основной боевой танк, разработанный "Уралвагонзаводом" в начале 1990-х годов. В период с 2001 по 2010 год Т-90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым основным боевым танком.