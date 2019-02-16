Кандидат в президенты Украины предложил поставлять газ Европе вместо России

По мнению кандидата, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2", Украина может стать ключом к решению этого вопроса.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Кандидат в президенты, лидер партии "Основа", депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Украина может заменить Россию как поставщик газа в Европу, сообщает РИА Новости.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", — написал он в фейсбуке, подчеркнув, что Украина может заменить в этом вопросе Россию и стать сильным субъектом на мировом рынке газа.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt Германия изменит правовую базу ради реализации "Северного потока–2"

По мнению депутата, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2". ЕС, как считает Тарута, рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Вашингтон — "с точки зрения именно безопасности", так как для него закупка газа у России означает приобретение топлива "у потенциального противника".

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, на пост главы государства претендуют 44 кандидата. По данным последних опросов, президентский рейтинг возглавляет шоумен Владимир Зеленский, нынешний президент Петр Порошенко занимает второе место.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.