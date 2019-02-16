13:17 16 Февраля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.70
  • EUR75.25
Поиск
Заседание Верховной рады Украины

Кандидат в президенты Украины предложил поставлять газ Европе вместо России

© Sputnik / Евгений Котенко
В мире
Получить короткую ссылку
3 0 0

По мнению кандидата, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2", Украина может стать ключом к решению этого вопроса.

СУХУМ, 16 фев — Sputnik. Кандидат в президенты, лидер партии "Основа", депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Украина может заменить Россию как поставщик газа в Европу, сообщает РИА Новости.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", — написал он в фейсбуке, подчеркнув, что Украина может заменить в этом вопросе Россию и стать сильным субъектом на мировом рынке газа.

Судно Audacia компании Allseas (справа) во время укладки на германском участке трубопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Германия изменит правовую базу ради реализации "Северного потока–2"

По мнению депутата, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2". ЕС, как считает Тарута, рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Вашингтон — "с точки зрения именно безопасности", так как для него закупка газа у России означает приобретение топлива "у потенциального противника".

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, на пост главы государства претендуют 44 кандидата. По данным последних опросов, президентский рейтинг возглавляет шоумен Владимир Зеленский, нынешний президент Петр Порошенко занимает второе место.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

По теме

"Северный поток" поставил рекордные объемы газа в Европу в 2018 году
Строительство первой нитки "Северного потока-2" планируют завершить к ноябрю
Построено более 600 километров газопровода "Северный поток — 2"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Энергия плотины: какой увидели ИнгурГЭС журналисты Абхазии
Сборная российских девушек-военнослужащих по ски-альпинизму готовится к состязаниям в Австрии
Впечатляет: как российские альпинистки тренируются в горах
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia