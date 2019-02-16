Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

В ходе разговора было выражено обоюдное намерение продолжить российско-французские контакты по Сирии для преодоления последствий вооруженного конфликта и налаживания мирной жизни в стране.

СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос скорейшего запуска работы Конституционного комитета Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер Владимир Путин проинформировал Макрона о договоренностях, достигнутых 14 февраля в Сочи на встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Согласно сообщению, президенты обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб. Путин привел данные о подготовке боевиками провокаций с использованием химических отравляющих веществ.

В свою очередь, президент Макрон рассказал о приоритетах Франции в Сирии. В их числе — "продолжение борьбы с ИГ (запрещена в РФ), которую ведет международная коалиция и ее партнеры на месте, борьба с террористическими группами, определенными СБ ООН".

*террористическая организация, запрещенная в РФ.