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Международный форум Открытые инновации - 2018. День первый

Немецкие СМИ заявили, что Россия превращается в IT-державу

© Sputnik / Григорий Сысоев
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2001

Издание приводит в качестве примера успех компании "Яндекс", которая может стать одновременно российским Amazon, Google, Uber и TomTom.

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Немецкая деловая газета Handelsblatt написала, что Россия превращается в "великую IT-державу", однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, пишет РИА Новости.

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Издание отмечает, что российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, и напоминает, что доходы IT-гиганта "Яндекс" в 2018 году увеличились на 36 процентов до более чем 1,8 миллиарда долларов, а прибыль компании выросла на 430 процентов до 660 миллионов долларов.

Автор статьи также отмечает, что число интернет-пользователей в России растет огромными темпами. По последним данным, около 75 процентов россиян имеют доступ в Сеть, и российский интернет-рынок с числом пользователей более чем в 90 миллионов человек стал крупнейшим в Европе.

Кроме того, страна обладает огромным потенциалом в сфере электронной коммерции: американский инвестиционный банк Morgan Stanley спрогнозировал, что розничный онлайн-оборот товаров в России может вырасти с 18 миллиардов долларов в 2017 году до 31 миллиарда в 2020 году, а к 2023-му - до 52 миллиардов долларов, пишет Handelsblatt.

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