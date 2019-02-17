Райская десятка: названы самые красивые острова мира

СУХУМ, 17 фев - Sputnik. Рейтинг самых красивых островов в мире составил портал 10BestLook.

Санторини, Греция

Остров известен своими белыми домиками с голубыми дверями и крышами. Санторини также славится своими черными песчаными пляжами, которые появились из-за спящих вулканов.

CC0 Санторини

Пхи-пхи, Таиланд

В провинции Краби, в Таиланде расположился небольшой архипелаг Пхи-Пхи, состоящий из шести островов. Это место прославил на весь мир фильм с Леонардо Ди Каприо "Пляж" (The Beach).

Белый песок, прозрачная вода и удивительные ландшафты сделали этот остров популярным у туристов, приезжающих в Таиланд.

CC0 Остров Пхипхи в Тайланде

Фиджи

Республика Фиджи состоит из более, чем 300 островов в Тихом океане, и все они по-своему прекрасны.

Местные жители тепло приветствуют туристов, которые могут занять свой досуг дайвингом, сноркелингом, серфингом или рыбалкой. Фиджи часто выбирают знаменитости, чтобы отдохнуть от папарацци.

CC0 Фиджи

Маврикий

Маврикий называют драгоценным камнем Индийского океана.

Белоснежные пляжи и лазурная вода создают самую романтическую атмосферу. Остров окружают коралловые рифы.

© Foto/ Xavier Coiffic "Подводный водопад" у острова Маврикий

Бали, Индонезия

На Бали очень много развлечений: начиная от серфинга, заканчивая посещением многочисленных храмов. Красивые пляжи, удивительные леса, населенные любопытными обезьянами, и потрясающие достопримечательности – то, что привлекает в Индонезию туристов со всего мира.

© AFP 2018 / Sonny Tumbelaka Мужчина в костюме Санта-Клауса во время банджи-джампинга на острове Бали

Мауи, Гавайи, США

Гавайи славятся своими золотыми пляжами и бамбуковыми лесами. На острове Мауи также есть кратер вулкана, но туристы больше всего ценят этот остров за солнечную погоду и бирюзовую воду.

CC0 Мауи, Гавайи

Ямайка

Семимильный пляж Ямайки – главная достопримечательность острова. Здесь путешественники могут не только насладиться пляжным отдыхом, но и узнать богатую культурную жизнь столицы острова - Кингстона.

CC0 Ямайка

Бора Бора, Французская Полинезия

Настоящая красота – это возможность увидеть в прозрачной голубой воде разнообразных рыб, черепах и акул. Самая лучшая среда для подводного плавания и прогулок через густые пальмовые леса.

CC0 Бора Бора

Мальдивы

В центре Индийского океана расположена цепочка из более, чем тысячи островов. Белоснежные пляжи, чарующая безмятежность и идеальный климат создали Мальдивам репутацию самого райского места в мире. Лучшее время для посещения – с ноября по май. В этот период погода здесь сухая и теплая. С июня по октябрь властвует сезон муссонов, делая погоду, порой, очень жаркой.

CC0 Мальдивы

Сейшельские острова

В Сейшелы входит 115 островов, расположенных в Индийском океане. Многие пары выбирают Сейшелы для бракосочетания или медового месяца. Здесь можно заниматься дайвингом, яхтингом и морской рыбалкой.