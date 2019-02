Терпение и труд: как прошла Мюнхенская конференция

Завершившаяся в воскресенье в баварской столице очередная Мюнхенская конференция по безопасности не привела к сближению позиций Запада и России по основным вопросам глобальной стабильности. Что стало итогом Мюнхенской конференции, читайте в обзоре РИА Новости.

Диалог России и Запада пока никуда не делся, что неоднократно подчеркивали в своих выступлениях и российские, и американские, и европейские участники, однако, стало понятно, что стороны друг друга не слышат или, во всяком случае, делают вид. Президент Финляндии Саули Ниинистё даже задался вопросом, а нельзя ли это назвать концом дипломатии.

Впрочем, российская сторона смотрит на вещи оптимистичнее.

"Если о конференции в целом — знаете, наверное, все-таки стали слушать больше. Так что терпение и труд все перетрут. Мы люди терпеливые, в том числе в стратегическом плане", — считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это сделали русские"

В целом тональность выступлений представителей стран Запада, когда речь заходила о России, а заходила она о ней очень часто, сводилась к идее популярного интернет-мема "The Russians did it" ("это сделали русские" - ред). Россию обвиняли во всем — от нарушения международного права, агрессии и поддержки "диктаторских режимов" до кибератак невиданных масштабов и "охоты на Прибалтику". Про факты никто уже и вспоминает, настолько обвинения без доказательств стали обыденностью.

Напрямую две точки зрения — западная и российская — сталкивались в Мюнхене несколько раз на различных сессиях. Но и в очной полемике особого азарта стороны не проявили: видимо, устали повторять одно и то же из года в год. Например, вице-президент США Майкл Пенс, который участвовал в сессии вместе с Лавровым, упомянул Россию вскользь и все больше намеками.

Он, в частности, призвал страны НАТО не покупать оружие "на Востоке" у "потенциальных противников". О ком именно идет речь, очевидно. "Мы не сможем защитить Запад, если наши союзники покупают оружие на Востоке. И мы дали понять, что мы не будем стоять сложа руки, когда союзники по НАТО будут покупать оружие у наших противников", — отметил Пенс.

Не нравятся Вашингтону и энергетические проекты с участием России. "США приветствуют всех наших европейских партнеров, которые заняли твердую позицию против "Северного потока-2". И мы рекомендуем и другим сделать то же", — откровенно заявил американский вице-президент.

Глава МИД России предпочел обойтись без обвинений в чей либо адрес. Он сконцентрировался на перспективах интеграции в Европе и Евразии. Лавров отметил, что пора отказаться от "железных занавесов" и "санитарных кордонов", которые по-прежнему существуют. "Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт", — подчеркнул министр.

В ответах на вопросы аудитории он заявил, в частности, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе по вопросам стратегической стабильности, продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, но со стороны Вашингтона такого желания не видит. "Пока нам не предложили каких-либо содержательных консультаций, но мы пытаемся", — подчеркнул Лавров.

Два мира, два ДРСМД

Тема контроля за вооружениями по понятным причинам вообще была в Мюнхене одной из наиболее упоминаемых. Возможный скорый конец Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности очень волнует Европу, которая боится оказаться меж двух огней. Но при этом большинство участников из стран ЕС предпочли говорить на конференции не о том, что США в одностороннем порядке выходят из договора, а о том, что якобы Россия его нарушает и это надо срочно исправлять. Эту уверенность своих союзников всячески поддерживали и сами Соединенные Штаты.

"Мы не нарушали договора, мы стали жертвой нарушений ДРСМД. С нарушениями договора со стороны РФ. Вы правы, мы обсуждаем следующие шаги, если Россия в течение оставшихся месяцев не приведет себя в соответствие с договором РСМД", — утверждала, в частности, замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

Её оппонент по сессии замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил в ответ, что США выбирать, что делать дальше, насколько безопасность самой Америки и Европы будет поставлена под угрозу односторонними действиями Вашингтона. При этом он подчеркнул, что «Россия будет оставаться в рамках своего одностороннего моратория» на размещение ракет, запрещенных ДРСМД, хотя некоторые наработки уже есть.

Против разрыва с Россией

Не посмела опровергать американскую трактовку ситуации вокруг ДРСМД даже неформальный европейский лидер — канцлер ФРГ Ангела Меркель. В то же время она традиционно выступила в поддержку партнерства с Россией и, в частности, сотрудничества в газовой сфере.

"Осознанное политическое исключение России является неправильным, считаю это стратегически неправильным для нас. Геостратегически Европа не имеет интереса в том, чтобы прервать все отношения с Россией", — сказала Меркель.

На фоне ее заявлений неприятным, хотя и ожидаемым "сюрпризом" стало подтверждение информации о готовящемся введении персонализированных санкций в отношении нескольких граждан России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

"Решение уже принято на соответствующем уровне", — сообщила РИА Новости глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Меркель же прокомментировала не только общее направление отношений с Россией, но и вопросы строительства газопровода "Северный поток-2", несколько раз прямо обратившись к сидевшему в зале президенту Украины Петру Порошенко, который внимательно слушал выступление канцлера. Она заявила, что с понимаем относится к критической позиции Киева к данному проекту, однако Берлин намерен приложить все силы, чтобы гарантировать продолжение транзита российского газа через Украину после 2019 года.

С другой стороны, продолжила Меркель, украинский транзит газа не должен закрывать возможность для поставок газа в Европу через другие российские трубопроводы, например, через "Северный поток-1" или "Ямал", это противоречило бы идее диверсификации поставок, которая необходима Европе.

Порошенко "разбавили"

Сам Порошенко, не допущенный в этот раз на главную трибуну конференции, что, возможно, связано с более чем умеренным интересом к выступлению украинского лидера в прошлом году, смог отметиться только на одной из параллельных сессий. Впрочем, не надеясь, что голословные обвинения в адрес России смогут в очередной раз привлечь значительное число зрителей, организаторы "разбавили" Порошенко премьер-министрами Грузии и Хорватии, генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером и немецким консервативным политиком и кандидатом на пост главы Еврокомиссии Манфредом Вебером.

Порошенко заявил, что Украина под его руководством продолжает стремиться в НАТО и ЕС, при этом конфликт в Донбассе он не считает "замороженным", речь идет о «горячей фазе войны», которую Киев не в силах завершить.

"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", — сказал украинский лидер.

Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Кроме того, РФ заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Киев же по-прежнему обвиняет Москву в "военной агрессии".

В целом же, заявил Порошенко, "Украина сейчас — это история успеха". Помимо проведения "самых глубоких реформ" в истории страны, он назвал своим достижением привлечение значительных европейских инвестиций и увеличение товарооборота с ЕС, который за три года, по его словам, вырос на 6%.

"Спины не разогнуть"

Впрочем, изолировать Россию, вернее российскую делегацию на Мюнхенской конференции, не получилось и без призывов Меркель.

"Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации", — пошутил в связи с этим Лавров.

В том, что это действительно так, можно было убедиться, в частности, на прошедших на полях конференции Примаковских чтениях с участием российского министра. Интерес к ним был настолько высок, что многим не досталось мест.

Пришел даже бывший посол США в РФ Майкл Макфол, не отличающийся в последнее время дружелюбными высказываниями в адрес Москвы. Он очень обрадовался, когда после ухода прессы ему достался свободный стул. Макфол вообще старался держаться поближе к российской делегации — видели его, например, мило беседующим с бывшим послом России в Вашингтоне, а ныне сенатором Сергеем Кисляком.