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Британские моряки, архивное фото

Британия увеличит военное присутствие в Арктике из-за России

© AFP 2018 / JIM WATSON
В мире
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Ранее глава британского военного ведомства заявил, что после Brexit Лондон должен быть готов "усилить свое глобальное присутствие и повысить смертоносность своего оружия", а также предупредил Россию о "высокой цене за провокации".

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что вооруженные силы королевства нарастят присутствие в Арктике, чтобы обеспечить "защиту" северного фланга НАТО от России, передает газета Telegraph.

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© flickr.com / Elliott Brown
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Это заявление министр сделал в рамках своего визита в подразделение британской морской пехоты на военной базе в Норвегии.

По словам Уильямсона около тысячи морпехов будут ежегодно участвовать в совместных учениях с норвежскими военными и в скором будущем они образуют новое подразделение размером с бригаду.

Министр подчеркнул, что новейшие противолодочные самолеты P-8 "Посейдон" проведут в следующем году учебные полеты над Арктикой, чтобы "противостоять" активизации российских подлодок.

"Говорим мы об оттачивании наших навыков при низких температурах, обучении у таких давних союзников, как Норвегия, или об отслеживании угроз с помощью "Посейдона" - мы будем оставаться бдительны по отношению к новым вызовам", - заявил министр.

Как подчеркивает газета, девять новых самолетов "Посейдон" будут в 2020 году встанут на боевое дежурство на базе британских ВВС в шотландском Лоссимуте, с которой и будут осуществлять разведывательные полеты над Крайним Севером и Северной Атлантикой. Важной функцией этих самолетов будет защита британских атомных подлодок.

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© Sputnik / Дмитрий Паршин
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Гэвин Уильямсон регулярно делает громкие заявления, связанные с Россией. В частности, в пятницу он посвятил России целую главу своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, в очередной раз заявив об исходящей от Москвы угрозе, ее "пренебрежении жизнью людей на британских улицах", о "захвате украинских кораблей" и нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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Посольство России в Лондоне выразило обеспокоенность словами Уильямсона. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин подчеркнул, что речь британского министра направлена на внутреннюю аудиторию.

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Теги:
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