Могерини анонсировала введение новых санкций против России

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини провела встречи с рядом партнеров в связи с событиями вокруг украинских военных судов в районе Керченского пролива.

СУХУМ, 18 фев – Sputnik. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что, если не произойдут позитивные изменения в ситуации, то новые санкции против России из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены странами Евросоюза в ближайшие две недели, передает РИА Новости.

"Да, могут быть единогласные решения по новым санкциям в следующие пару недель, связанные с последними событиями, а также с санкциями, принятыми в прошлом году", - сказала она журналистам в Брюсселе.

"Мы хотели бы видеть позитивное развитие событий и будем готовы пересмотреть это, но на данный момент мы наблюдаем прямо противоположное, больше негативных событий на местах. Я надеюсь, что страны ЕС будут едины в поддержке санкций, уже существующих и возможно новых", - добавила она.

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Ранее Татьяна Москалькова рассказала, что пострадавшие украинские моряки находятся в больнице, "помощь им оказывается, и, как считают врачи, нет угрозы жизни". Она отметила, что по данному вопросу находится на постоянной связи со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой.

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ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.