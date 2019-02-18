Арабский фонд получит более трети акций Aurus

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что лимузин Aurus, доставленный из России на выставку IDEX в ОАЭ, останется в стране для опытной эксплуатаци.

СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит 36% акций марки Aurus, передает РИА Новости с выставки IDEX.

© Sputnik / Владимир Песня Президентский уровень: опубликовано видео из салона лимузина Aurus

По условиям договора фонд инвестирует в производство автомобилей Aurus 110 миллионов евро. Кроме того, Tawazun возложит на себя функции ведущего дистрибьютора марки на Ближнем Востоке и в Африке.

ФГУП "НАМИ" и дальше будет разработчиком автомобилей Aurus и сохранит 63,5% акции в компании. Доля Sollers в ООО "Аурус" уменьшится до 0,5%.

Тем не менее, с конца 2020 года на Sollers будет возложена роль индустриального партнера проекта и серийное производство автомобилей Aurus на мощностях автозавода в особой экономической зоне "Алабуга".

"Мы очень высоко оцениваем стратегическое партнерство с НАМИ в проекте Aurus и с воодушевлением смотрим на предстоящую совместную работу по разворачиванию производства линейки люксовых и бронированных автомобилей для российского и международного рынков", - подчеркнул генеральный директор Tawazun Тарек Абдула Рахим Аль Хосани.

Автомобили Aurus - рыночное название проекта "Кортеж" - семейства автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе для первых лиц государства. В него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

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В розничной продаже машины семейства "Кортеж" появятся под брендом Aurus в 2019 году. Их ориентировочная цена будет начинаться от десяти миллионов рублей.