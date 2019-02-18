Самолет ВВС США провел разведку около берегов Крыма

На прошлой неделе вблизи Крымского полуострова заметили сразу два воздушных судна ВВС США: радиоразведчик RC-135V и беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk.

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Американский самолет провел разведку вблизи Крыма, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 в 08:35 взлетел с авиабазы Суда-Бей в Греции. В 08:45 Boeing залетел в акваторию Черного моря и приступил к разведывательному полету вдоль берегов Крыма.

09:30 мск.

Приступил к разведывательному полёту вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/4KmdJVngxa — PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 февраля 2019 г.

Самолет-разведчик несколько раз облетел границы полуострова, после чего вернулся на аэродром базирования. RC-135V курсировал в указанном районе около трех часов.

© Foto / Airman 1st Class Tiffany Emery Самолет США провел разведку у российской базы в Сирии

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ заметно возросла. Так, в Калининградской области был замечен самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Швеции GIV SP.

Всего за прошедший год силы радиотехнических войск ВКС России засекли и сопроводили порядка 98 тысяч летательных аппаратов. Более трех тысяч из них — зарубежные боевые самолеты, из которых около тысячи — самолеты-разведчики. Дежурные силы ВКС приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.

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На участившиеся разведывательные операции вблизи государственных границ обратило внимание Минобороны России, которое призвало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.