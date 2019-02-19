Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар"

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Легендарная британская группа Queen выступит с певцом Адамом Ламбертом на церемонии вручения премии "Оскар", сообщает РИА Новости.
На канале Queen на YouTube было опубликовано короткое видео, которое под фрагмент песни We Will Rock You анонсирует выступление группы Queen + Adam Lambert на церемонии.
Is this the real life?— The Academy (@TheAcademy) 18 февраля 2019 г.
Is this just fantasy?
We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ
Киноакадемия США репостнула в Twitter ссылку на указанное видео, подписав пост вступительными словами хита Bohemian Rhapsody, который прогремел в мире с новой силой благодаря одноименному фильму: Is this the real life? Is this just fantasy? ("Это настоящая жизнь? Это просто фантазия?").
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