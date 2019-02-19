Queen выступит на церемонии вручения премии "Оскар"

Участники оригинального состава Queen Брайан Мэй и Роджер Тэйлор выступают вместе с Адамом Ламбертом с 2011 года.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Легендарная британская группа Queen выступит с певцом Адамом Ламбертом на церемонии вручения премии "Оскар", сообщает РИА Новости.

На канале Queen на YouTube было опубликовано короткое видео, которое под фрагмент песни We Will Rock You анонсирует выступление группы Queen + Adam Lambert на церемонии.

Киноакадемия США репостнула в Twitter ссылку на указанное видео, подписав пост вступительными словами хита Bohemian Rhapsody, который прогремел в мире с новой силой благодаря одноименному фильму: Is this the real life? Is this just fantasy? ("Это настоящая жизнь? Это просто фантазия?").

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Картина Брайана Сингера "Богемская рапсодия" о жизни фронтмена Queen Фредди Меркьюри, роль которого исполнил Рами Малек, претендует на пять "Оскаров".

© Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ Кадр из фильма "Богемская рапсодия"

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