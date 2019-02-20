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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию к подчинению и единству

Мадуро посоветовал Гуаидо провести выборы

© REUTERS / HANDOUT
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Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (52)
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Ранее Лидер оппозиции Хуан Гуаидо обратился к вооруженным силам Венесуэлы с просьбой пропустить в страну гуманитарные грузы от США, прибытие которых ожидается 23 февраля.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро предложил спикеру оппозиционного парламента Хуану Гуаидо объявить выборы в стране, чтобы "его (Гуаидо - ред.) там скинули голосованием", пишет РИА Новости.

Мадуро уверен, что в случае проведения голосования, у Гуаидо не будет шансов, потому что народ Венесуэлы его не выберет.

"Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием", - заявил Мадуро, выступая перед выпускниками медицинского университета. Трансляция его речи велась в Twitter.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Более 20 европейских стран признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы, который должен объявить о проведении в стране новых выборов.

Темы:
Попытка госпереворота в Венесуэле (52)

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