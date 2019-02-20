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Трамп распорядился создать Космические силы США

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В будущем предполагается создание отдельного ведомства для Космических сил.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США, сообщает РИА Новости.

"Хотя космические системы Соединенных Штатов исторически сохраняли техническое преимущество над системами потенциальных противников, эти потенциальные противники продвигают собственный космический потенциал, развивая способы помешать нам использовать космос во время кризиса и конфликта", — говорится в меморандуме.

Пентагон, архивное фото
© AP Photo.
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Трамп поручил Пентагону разработать юридическое обоснование создания шестого рода войск — космического, который будет действовать под эгидой министерства ВВС.

Целями создания Космических войск названы защита интересов США в космосе, "отражение агрессии и защита страны", а также "проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос".

В декабре прошлого года о создании космического агентства сообщили в Турции. Космическое агентство Турции будет отвечать за развитие аэрокосмической промышленности, вести переговоры и подписывать соглашения от имени государства, в том числе по вопросу использования космических аппаратов. Агентство будет ответственно за разработку и реализацию Национальной космической программы Турции.

Ранее Роскосмос сообщал, что российская гражданская система слежения за космическим пространством сравнялась по своим характеристикам с системой США. Воздушно-космические силы России отслеживают на околоземной орбите около 20 тысяч различных искусственных космических объектов.

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