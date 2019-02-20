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Горнолыжный курорт в Красной поляне

Экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин объявили в Сочи

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Спасатели просят жителей Сочи и гостей курорта быть бдительными и воздержаться от выходов в горы.

СУХУМ, 20 фев - Sputnik. Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за угрозы схода лавин, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что угроза сохранится до субботы 23 февраля.

"Экстренное предупреждение ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю: в горах Краснодарского края выше 1,5 тысячи метров лавиноопасно", — говорится в сообщении.

Спасатели просят жителей Сочи и гостей курорта быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности и воздержаться от выходов в горы.

В январе этого года в результате схода лавины на горном курорте Красной поляны в Сочи погибли два человека. На высоте 2300 метров трое мужчин катались на закрытой трассе, они ушли на территорию, где запрещено любое катание и спровоцировали сход лавины. Двое оказались под лавиной, третий вызвал спасателей, но мужчин не удалось реанимировать после извлечения из под снега.

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